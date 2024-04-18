Банк России сообщил о росте оборота наличных денег

Наличный денежный оборот в России в прошлом году вырос на 13,7%, до 123,8 трлн рублей, следует из статистики, опубликованной в четверг, 18 апреля, Банком России.

В кассы и банкоматы банков в 2023 году поступило 60,4 трлн наличных рублей (на 13,6% больше, чем годом ранее), а было выдано 63,4 трлн наличных рублей (+13,7%).

«Основной объем поступлений наличных денег пришелся на торговлю — 6,8 трлн рублей, что на 1,8% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении регулятора.

Приток наличных на банковские счета составил 9,5 трлн рублей (+29%), при этом было выдано 11,7 трлн рублей (+29%).

По кредитным операциям поступления и выдачи наличных увеличились на 12% и 48% соответственно и составили по 1,1 трлн рублей.

Лидерами по наличному денежному обороту России являются Москва и Московская область (27 трлн и 8,4 трлн рублей), Санкт-Петербург (7,9 трлн рублей), Краснодарский край (5,8 трлн рублей).

ЦБ впервые публикует статистические данные о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, а также в региональном разрезе.