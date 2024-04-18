Доля евро упала в международных расчетах

Данные SWIFT свидетельствуют о сокращении доли европейской валюты в мировых расчетах через межбанковскую систему в марте. За месяц показатель упал на 1,32 процентного пункта, до 21,93%, передает РИА Новости.

Укрепление позиций продемонстрировал доллар, пишет агентство. Доля данной валюты в сравнении с февралем возросла на 0,81 процентного пункта, до 47,37%, что стало максимумом с минувшего декабря.

За месяц доля юаня увеличилась на 0,69 процентного пункта, до 4,69%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о прохождении свыше 98% финансовых операций внутри страны через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Юань подорожал к рублю до максимума с конца 2023 года

Напомним, что СПФС является российским аналогом SWIFT. По словам председателя регулятора, участниками системы стали более 160 нерезидентов из 20 государств.