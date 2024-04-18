Трамп заинтересован в снижении налогов для среднего класса в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал понять своим советникам, что он заинтересован в новом снижении налогов для среднего класса, если он вернется в Белый дом. Об этом Reuters сообщили два осведомленных источника. Эта инициатива может быть с удовлетворением воспринята избирателями, но она также способна усугубить увеличивающийся бюджетный дефицит Америки.

По словам одного из собеседников, среди идей, которые советники представили бывшему президенту, - сокращение федерального налога на заработную плату. Этот шаг может уменьшить приток денег в трастовые фонды социального обеспечения и медицинской помощи. К тому же демократы получат возможность критиковать Трампа за то, что он подрывает систему социальной защиты пожилых американцев.

Экономическая команда Трампа предложила снизить налог на заработную плату в 2020 году как способ дать толчок экономике во время худшего периода пандемии COVID-19, но его администрация согласилась временно разрешить отсрочку выплат налога на заработную плату. Недавние разговоры показывают, что его экономические советники все еще добиваются снижения налога на заработную плату, хотя экономика сейчас намного здоровее, чем четыре года назад, когда она сильно пострадала от пандемии.

Другие идеи, которые обсуждают близкие экономические советники Трампа, включают увеличение так называемых стандартных вычетов из налоговых деклараций на конец года и снижение предельной ставки подоходного налога для домохозяйств со средним доходом, сказал один из источников. Неясно, была ли какая-либо из этих идей представлена Трампу напрямую.