Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что план США по привлечению денег для Украины под залог российских активов несет в себе юридические риски. Об этом пишет Financial Times.

США выступают за финансирование Украины с помощью замороженных российских активов, общая сумма которых составляет около 280 миллиардов евро. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

Одна из американских идей по использованию активов РФ - выпуск под их залог облигаций, которые позволили бы профинансировать Украину.

Названо условие конфискации ЕС активов России

По оценке США, такие облигации могут принести 30-40 миллиардов евро в следующие десять лет. По данным FT, в одной из крупных стран ЕС поставили под сомнение эту идею, спросив, что делать с облигациями, если конфликт России и Украины завершится в обозримом будущем и активы вернут Москве по условиям мирного соглашения.

Вдобавок к этим опасениям Лагард «вылила ушат холодной воды» на поддерживаемые США идеи, отмечает FT. Она подчеркнула, что к переходу от заморозки активов к их конфискации нужно относиться «очень внимательно».

Глава ЕЦБ предупредила, что конфискация может нарушить международное право и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность. Также она указала на «огромную асимметрию» в размещении российских активов: в странах ЕС заморожены более 200 миллиардов российских активов, а в США - лишь шесть миллиардов.