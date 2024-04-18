Центробанк ЕС раскритиковал идею США по передаче Киеву российских денег
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что план США по привлечению денег для Украины под залог российских активов несет в себе юридические риски. Об этом пишет Financial Times.
США выступают за финансирование Украины с помощью замороженных российских активов, общая сумма которых составляет около 280 миллиардов евро. Основная часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.
Одна из американских идей по использованию активов РФ - выпуск под их залог облигаций, которые позволили бы профинансировать Украину.
Названо условие конфискации ЕС активов России
По оценке США, такие облигации могут принести 30-40 миллиардов евро в следующие десять лет. По данным FT, в одной из крупных стран ЕС поставили под сомнение эту идею, спросив, что делать с облигациями, если конфликт России и Украины завершится в обозримом будущем и активы вернут Москве по условиям мирного соглашения.
Вдобавок к этим опасениям Лагард «вылила ушат холодной воды» на поддерживаемые США идеи, отмечает FT. Она подчеркнула, что к переходу от заморозки активов к их конфискации нужно относиться «очень внимательно».
Глава ЕЦБ предупредила, что конфискация может нарушить международное право и поставить под угрозу мировую финансовую стабильность. Также она указала на «огромную асимметрию» в размещении российских активов: в странах ЕС заморожены более 200 миллиардов российских активов, а в США - лишь шесть миллиардов.