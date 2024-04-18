Назван главный покупатель российского газа в Европе

Франция в феврале 2024 года стала главным покупателем российского газа среди европейских стран, сместив с этой позиции Венгрию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Так, в феврале Франция приобрела у России сжиженного природного газа на 322,3 миллиона евро, что на 10 процентов больше, чем в январе.

Венгрия в феврале сократила импорт российского газа на треть — до 210 миллионов евро, опустившись на второе место. Третьей среди лидеров названа Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.

Сильнее всех в феврале нарастила покупки газа у России Греция — в 7,8 раза, до 110,4 миллиона евро. Затем следуют Финляндия и Швеция, увеличившие закупки вдвое — до 6,6 и 4,7 миллиона евро соответственно.

Ранее издание Politico уличило президента Франции Эммануэля Макрона в непоследовательной политике, поскольку страна занимает жесткую позицию по отношению к России по теме конфликта на Украине и при этом повышает закупки сжиженного природного газа у России. По данным издания, с начала 2024 года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую европейскую страну.