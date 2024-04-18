Курсу рубля предрекли дальнейшее снижение

После окончания пика налоговых платежей курс российской валюты, который на текущей неделе опустился до 94 рублей за доллар впервые с октября 2023 года, как ожидается, продолжит снижаться. Такую его динамику в беседе с «Газетой.Ru» предрек эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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По его словам, после окончания ожидающегося 2 мая пика выплат, в преддверии которого «все больше российских компаний продает иностранную валюту для уплаты налогов», произойдет планомерное ослабление рубля. Согласно оценке специалиста, за доллар будут давать 95, а за евро — 101 рубль.

Рубль на торгах 18 апреля поначалу умеренно дешевел, но на старте основной сессии перешел к восстановлению и в итоге вырос к доллару на 49 копеек, до 93,79 рубля.

Эксперты ожидают, что курс американской валюты к российской во второй половине 2024 года с большой долей вероятности будет находиться в районе 95-100 рублей. Бабин отметил, что в последнее время баланс между спросом на иностранную валюту и предложением нарушается в сторону ослабления рубля.