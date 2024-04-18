Страны G7 изучат способы использования замороженных активов РФ

Страны G7 продолжат изучать способы использования замороженных в их юрисдикциях российских активов для поддержки Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков "семерки" по итогам встречи в Вашингтоне.

© РИА Новости

В документе отмечается, что "суверенные активы России в их юрисдикциях продолжат оставаться замороженными". "Мы продолжим работу над всеми возможными путями использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины", - говорится в заявлении руководителей финансовых ведомств, опубликованном на сайте итальянского председательства в "семерке". В нем также отмечается, что они предоставят обновленную информацию на этот счет лидерам стран G7 перед июньским саммитом в Италии.

МФВ объявил о росте госдолга США

Кроме того, стороны приветствовали предложения ЕС использовать "доходы, полученные от замороженных активов РФ, в интересах Украины". Они также поддержали решение США и Великобритании по ограничениям на торговлю российскими недрагоценными металлами.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Ранее заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани сообщил, что страны Группы семи выдвинут новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии намеченного на июнь саммита.

Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет меры для того, чтобы защитить свои интересы.