Глава Еврокомиссии пожаловалась на отток денег ЕС в США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) ежегодно несет финансовые потери из-за оттока капитала в США. Ее слова опубликованы на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен пожаловалась, что Евросоюз 300 миллиардов евро европейских накоплений. Каждый год они выводятся за рубеж, в основном — в США.

«Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность», — отметила она.

Глава ЕК также призвала завершить формирование «Союза рынков капитала ЕС», который позволит унифицировать финансовые и банковские нормы на территории Евросоюза. Таким образом Еврокомиссия облегчит кредитование и предоставит компаниям единые правила банкротства.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен выделить Украине на военные нужды до трех миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. По ее словам, соответствующее решение «было принято всеми странами ЕС».