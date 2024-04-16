В России прокомментировали оценку МВФ по динамике ВВП

Новая опубликованная оценка Международного валютного фонда (МВФ) по росту ВВП России в 2025 году выглядит "излишне пессимистичной". Такое мнение высказал директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.

"В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - сказал Денисов через пресс-службу министерства.

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Международный валютный фонд в очередном докладе о перспективах развития мировой экономики скорректировал в сторону улучшения прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,2%. Экономисты фонда повысили прогноз по этому показателю на 0,6 п.п. по сравнению со своими январскими оценками. Как следует из документа, текущий прогноз по российскому ВВП на 2025 год также был улучшен - на 0,7 п.п., до 1,8%. По оценкам МВФ, в прошлом году темпы роста экономики РФ составили 3,6%.

Согласно опубликованному в 2023 году официальному макропрогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России в 2024-2025 годах ожидается в пределах 2,3%, а в 2026 году - 2,2%.