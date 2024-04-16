Мишустин захотел видеть новые механизмы привлечения капитала в Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал создавать новые механизмы привлечения инвестиций в Россию. Речь идет о возможностях как для бизнеса, так и для граждан. Многие уже пользуются этим: около 280 тысяч человек присоединились к программе долгосрочных сбережений.

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По поручению президента правительство совместно с Банком России занимается укреплением финансового суверенитета страны. Когда мировой рынок капитала стал отчасти недоступен из-за внешних ограничений, перед властями встал вопрос об источниках развития производств, особенно таких критичных, как в сфере высоких технологий, и экономики в целом.

"В нашей стране действует целый комплекс мер поддержки деловой активности, благодаря чему объем инвестиций в нашу экономику в прошлом году вырос почти на 10%", - заявил Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию финансовых инструментов.

Это соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, инфраструктурные бюджетные кредиты, особые условия в промышленных и технопарках.

В прошлом году, напомнил премьер, существенно модернизирован институт государственно-частного партнерства и внедрен региональный инвестиционный стандарт, а в новых российских субъектах такая работа должна завершиться уже в этом году.

"Совместно с Банком России и Московской биржей мы также участвуем в поддержке компаний, которые привлекают капиталы через публичное размещение акций, а для держателей еврооблигаций реализован механизм, предусматривающий выпуск замещающих ценных бумаг", - отметил глава кабмина. - Все эти меры, конечно, не исключают и прямой помощи из федерального бюджета, тех субсидий, которые выдаются юридическим лицам, бюджетным и автономным учреждениям, межбюджетных трансфертов регионам, - сказал Мишустин. - На эти цели только на текущий год предусмотрено в общей сложности свыше восьми триллионов рублей.

Новые инвестиционные инструменты появились у граждан. Они могут получать пассивный доход от депозитов в банках, приобретать облигации, паи, акции, благодаря чему, по словам премьер-министра, средства поступают в экономику. С 2024 года частные инвесторы могут открывать одновременно три индивидуальных инвестиционных счета третьего типа. Механизм пришел на смену двум предыдущим, в нем сняты ограничения на объем вложений и более широкими стали налоговые вычеты, которые позволяют людям сэкономить на этом значительные суммы.

С января также заработала программа долгосрочных сбережений.

"По итогам I квартала текущего года этим механизмом уже воспользовались порядка 280 тысяч человек", - сообщил председатель правительства.

По его мнению, инвестиционный инструмент помогает гражданам вкладывать собственные средства и накопительную часть своей будущей пенсии, получать дополнительный доход.

- Очевидно, что такую работу необходимо продолжать: формировать новые привлекательные инструменты как для граждан, так и для бизнеса, укреплять инвестиционную активность, способствовать привлечению капиталов именно в российскую юрисдикцию, развивать совместные проекты с компаниями из дружественных стран, - заключил Михаил Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин включил Камчатский край в число регионов, которые получают поддержку при реализации мероприятий по стимулированию занятости. В 2024 году ему предоставят федеральное финансирование на организацию бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.