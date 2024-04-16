Еврокомиссия признала, что ЕС платит за импорт газа астрономическую цену
Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявил, что европейские страны платят за импорт газа астрономическую цену.
Об этом пишет ТАСС.
По словам представителя ЕК, траты государств Евросоюза на импорт газа в три-четыре раза превышают соответствующие расходы США и КНР. Это негативно сказывается на конкурентоспособности промышленности ЕС в мире. Именно высокие цены на энергетику являются одной из главных причин высокой инфляции в Европе.
«Это сверхастрономические суммы», — сказал Шефчович тратах стран ЕС.
Ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект по прекращению поставок газа из России.