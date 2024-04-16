В Приамурье мигрантам запретили работать в перевозках и торговле

В Приамурье установили запрет на работу мигрантов по патентам в пассажирских перевозках (в том числе такси) и торговле. Об этом говорится на сайте администрации Амурской области. RT на русском

«Губернатор области Василий Орлов подписал постановление о запрете на привлечение иностранных работников по патентам в отдельные виды экономической деятельности, в том числе в сфере пассажирских перевозок и деятельности такси, оптовой и розничной торговли (в том числе фруктами, овощами и иными продуктами) и иных сферах», - говорится в сообщении. ТАСС

До этого глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики. Газета.Ru