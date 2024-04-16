Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону улучшения прогноз роста ВВП России в 2024 году, увеличив его до 3,2%. Об этом говорится в очередном докладе фонда о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне. ТАСС

Этот показатель на 0,6 п. п. выше январского прогноза на уровне 2,6%. Уточняется, что также был улучшен прогноз российской экономики на 2025 год — до 1,8%. Это на 0,7 п. п. больше январского прогноза в 1,1%. RT на русском

Повышен был и прогноз по росту российской экономики на 2025 год. Так, согласно новому обзору МВФ, в следующем году ВВП России вырастет на 1,8% вместо 1,1%, прогнозируемых ранее. Вместе с этим МВФ ожидает, что Банк России продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Frank Media