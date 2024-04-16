Bloomberg сообщил о рекордном объеме российского экспорта нефти

Россия активно наращивает экспорт нефти даже в условиях ограничений Запада в отношении страны. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что за вторую неделю апреля объем экспорта российского топлива продемонстрировал рост до рекордного с мая 2023 года уровня. В публикации говорится, что число поставок из крупных портов достигло пиковых значений, а доходы Москвы от продажи нефти продолжают повышаться.

Подчеркивается, что за семь дней до 14 апреля валовая стоимость экспорта российской нефти выросла до $2,15 млрд с $1,82 млрд.

Средний доход за четыре недели увеличился примерно на $170 млн, до $1,92 млрд в неделю.

15 апреля европейское статистическое ведомство Eurostat сообщило, что зависимость Евросоюза от импорта нефти и нефтепродуктов достигла в 2022 году рекордных 97,7%. По его данным, в 2021 году этот показатель после значительного снижения составлял 91,6%.