В России спрогнозировали замедление инфляции

Инфляция в России будет последовательно снижаться: по итогам 2024 года она составит 5,3%, в 2025 году - 4,6% , а к концу 2026 года замедлится до 4,1%. Такие оценки Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ привел в долгосрочном прогнозе развития экономики (есть в распоряжении ТАСС).

Как следует из документа, ВВП России в 2024-2027 годах будет последовательно расти: от 1,9-2% в год в базовом сценарии, в оптимистичном - на 3,6-4%. Сопоставимыми темпами, согласно прогнозам института ВЭБа, будут увеличиваться и реальные располагаемые доходы населения: их рост составит от 4,9% (2024 год) до 3,9% (2027 год, оптимистичный сценарий).

Экспорт и импорт товаров и услуг также будет увеличиваться. Так, экспорт вырастет с $437 млрд по итогам 2024 года до $531 млрд в 2027 году (оптимистичный сценарий). Объем импорта прогнозируется от $319 млрд в 2024 году до $384 млрд в 2027 году (оптимистичный сценарий).

Среднегодовой курс доллара при этом существенно не изменится - согласно прогнозу института ВЭБа, по итогам 2024 года он составит 91,9 руб., в 2025 году снизится до 90,8 руб., в 2026 году - до 89,8 руб., а к 2027 году подешевеет до 88,5 руб.