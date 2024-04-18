Цены на нефть упали

В четверг, 18 апреля, мировые цены на нефть продолжили падение, начавшееся накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме она доходила до 86,5 доллара. Майские фьючерсы WIT опускались ниже 82 долларов за баррель. Накануне нефть Brent торговалась выше 90 долларов за баррель, а WTI — выше 85 долларов.

Одним из поводом для такой динамики стало неожиданное увеличение коммерческих запасов нефти в США. За неделю они выросли на 2,7 миллиона баррелей, что свидетельствует о достаточности предложения.

Кроме того, у трейдеров усиливаются опасения по поводу мирового роста. Оптимизм по поводу скорого смягчения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и других центробанков сходит на нет, что создает угрозы для спроса.

На этом фоне текущие цены на нефть опустились на уровень конца марта. При этом на прошлой неделе они поднимались до максимума с конца октября прошлого года, Brent торговался выше 92 долларов за баррель.