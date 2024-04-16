Курс доллара превысил 94 рубля

Во вторник утром курс доллара впервые с 30 октября 2023 года превысил 94 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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На открытии курс американский валюты упал к рублю - на 22,75 копейки, до 93,52 рубля. Однако через некоторое время он продемонстрировал рост на 0,27%. Так, в 07:24 мск курс доллара составил 94 рубля. Данную отметку он преодолел через 3 минуты - достиг 94,01 рубля (+0,29%). После этого курс доллара незначительно замедлил рост.

Курс евро упал на 36,25 копейки, до 99,65 рубля. Курс юаня повысился на 0,95 копейки, до 12,89 рубля.

Ранее аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич заявил, что в ближайшие месяцы для курса доллара останется актуальным диапазон 90–95 рублей.

По словам специалиста, в текущий момент наблюдается некоторый баланс спроса и предложения.