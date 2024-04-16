Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Токио считает их важными для энергетической безопасности. Такие данные содержатся в ежегодном докладе МИДа страны «Синяя книга по дипломатии».

В документе, в частности, отмечается, что японское правительство заявило о намерении поэтапно отказаться от российских энергоносителей, включая уголь и нефть, «минимизируя при этом негативное влияние на население и бизнес».

«Что касается таких проектов как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю», — отмечается в докладе.

При этом дипломаты уточняют, что Токио продолжит в сотрудничестве со странами «Большой семёрки» проводить в отношении России «политику жёстких санкций».