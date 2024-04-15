СМИ назвали виновного в срыве сделки по судоходству в Черном море

Россия и Украина в течение двух месяцев вели переговоры с Турцией о сделке по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и достигли соглашения по тексту, но Киев внезапно отказался от него. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

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Они напомнили, что переговоры проходили при посредничестве Турции и в марте было достигнуто соглашение между Россией и Украиной по обеспечению безопасности торгового судоходства в Черном море. При этом Киев хоть и не подписал его официально, но согласился на то, чтобы турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об этом 30 марта.

«В самую последнюю минуту Украина внезапно вышла из соглашения, и сделка была сорвана», — сообщил один из источников агентства.

Источники Reuters отметили, что до сих пор не знают, почему Киев принял такое решение.

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В июле 2022 года Россия и Украина при посредничестве Турции заключили зерновую сделку. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. С 18 июля 2023 года РФ прекратила ее действие из-за невыполнения выставленных ею условий в рамках инициативы.