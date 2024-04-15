Ливия обогнала Нигерию и стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти

Ливия впервые за 10 лет обогнала Нигерию и стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти. Об этом сообщило экономическое агентство Ecofin.

"В нынешних условиях, впервые за последние 10 лет, Нигерия с трудом поддерживает стабильный уровень добычи нефти, ее обгоняют вчерашние преследователи - Ангола и Ливия, - отмечает агентство. - На конец марта Ливия наконец стала первой по добыче нефти в Африке - 1,24 млн баррелей в сутки, что на 5,7% выше февральского уровня. Показатели Нигерии - 1,23 млн баррелей в сутки в марте против 1,32 млн баррелей в сутки в феврале".

Ливийские власти последние месяцы стабильно наращивали производство, в то время как Нигерия постоянно испытывает проблемы с обветшавшей инфраструктурой и вандализмом.