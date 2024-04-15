Минсельхоз прокомментировал повышение акцизов на вино в России

Запланированное с 1 мая 2024 года повышение акцизов на вино в РФ не является фактором изменения отпускных цен, налоговая нагрузка на производителей не изменится. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России.

"Запланированное с 1 мая 2024 года повышение акцизов на винодельческую продукцию не является фактором изменения отпускных цен, так как налоговая нагрузка на производителей не изменится. Как и раньше, при уплате акциза производители вина вправе применять налоговый вычет на использованный виноград и платить всего 1 рубль за 1 литр тихого вина", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в министерстве, рынок винодельческой продукции является конкурентным. Закупочные цены на вино определяются непосредственно производителем и продавцом и зависят от множества рыночных факторов, в том числе себестоимости, логистики, маркетинговой политики.

По данным производителей винодельческой продукции, в том числе "Абрау-Дюрсо", "Золотая балка", "Кубань-вино", "Фотисаль", на которые ссылается Минсельхоз, повышение цен на отдельные позиции вина произошло в прошлом году и в начале текущего. Оно было связано с инфляцией, ростом цен на комплектующие и вспомогательные средства, повышением стоимости банковских кредитов и заработной платы сотрудников. По оценкам экспертов, все эти факторы приводят к увеличению стоимости бутылки вина на 7-10%, рассказали в Минсельхозе.

"При этом необходимо отметить, что виноделы весь 2023 год практически не индексировали отпускные цены", - резюмировали в министерстве.

Ранее издание РБК сообщило, что компания "Абрау-Дюрсо" уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования. Рост цен компания объяснила изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. По данным РБК, о соответствующих планах уведомил и российский производитель "Кубань-Вино", а также еще восемь виноделен, среди которых "Цимлянские вина", "Союз-вино", винный дом "Фотисаль", "Золотая балка" и другие.