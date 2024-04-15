США в 2023 году экспортировали рекордный объем природного газа

США в 2023 году нарастили экспорт природного газа в виде СПГ и по трубопроводам на 10%, установив рекорд своих отгрузок, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"В 2023 году США экспортировали на 10% больше природного газа, чем в 2022 году, что составило рекордные 20,9 млрд куб. футов в сутки. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США составил более половины всего экспорта природного газа США, а остальная часть приходится на экспорт по трубопроводам в Канаду и Мексику", - сказано в отчете.

Экспорт СПГ из США в прошлом году увеличился на 12% по сравнению с 2022 годом. При этом США обеспечили почти половину европейского импорта СПГ в 2023 году. Трубопроводный экспорт в Канаду также вырос на 7% - до 2,8 млрд куб. футов в сутки, а экспорт по трубе в Мексику - на 8% до 6,1 млрд куб. футов в сутки.

Несмотря на то, что США является нетто-экспортером газа, страна в 2023 году импортировала 8 млрд куб. футов природного газа в сутки, в основном из Канады. Импорт газа из Канады превышает экспорт газа из США и помогает компенсировать сезонные колебания потребления в США, отмечает Минэнерго.