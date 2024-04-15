Украина заявила, что не готовит никаких проектов по транзиту российского газа

Украина на данный момент не готовит проектов с другими странами и компаниями по транзиту российского газа через свою территорию. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В начале марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжать транзит российского газа в Европу через свою территорию после истечения контракта с "Газпромом" в конце этого года, однако не намерен вести переговоры об этом напрямую с Москвой. Шмыгаль предположил, что газ могли бы закупать европейские страны до его закачки в газотранспортную систему Украины. Таким образом, Украина формально осуществляла бы транзит уже европейского газа.

"У нас нет проектов на этой стадии с какими-либо компаниями или странами. В конце этого года истекает нынешний контракт. Мы не планируем каких-либо двусторонних или многосторонних переговоров с Россией по этому вопросу", - сказал Галущенко по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Видео его выступления опубликовано пресс-службой Европейского совета.

Ранее Галущенко также заявлял, что Украина не планирует продлевать контракт с "Газпромом". Как утверждал министр, газотранспортная система Украины прошла стресс-тесты, которые "доказали, что можно спокойно существовать без транзита".