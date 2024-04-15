ЦБ сообщил о замедлении роста цен в России

В марте рост потребительских цен в России замедлился. Об этом Центробанка.

Текущая инфляция с учетом сезонности в марте оказалась ниже осенних показателей, однако в пересчете на год составила 4 процента, подчеркивает регулятор. Замедление роста потребительских цен в ЦБ объяснили колебаниями цен на услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма.

Темпы роста цен по ряду товаров и услуг Центробанк охарактеризовал как «высокие». На ситуацию влияет широкий внутренний спрос, опережающий возможности бизнеса по увеличению производства, отметили в Банке России.

Инфляция в России в годовом выражении на 1 апреля составила 7,62%

Также там спрогнозировали снижение годовой инфляции в этом году до 4-4,5 процента.

Ранее Росстат сообщил о снижении месячной инфляции. По данным ведомства, в марте этот показатель составил 0,39 процента, что ниже показателей февраля (0,68 процента). В годовом выражении при этом произошел прирост — с 7,69 процента до 7,72 процента. Услуги за год стали дороже на 8,3 процента, а продовольственные товары — на 8,12 процента.