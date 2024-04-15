Россия стала производить больше шоколада

Российские кондитеры за период с января по февраль произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за первые два месяца 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минсельхоза РФ. Газета.Ru

Отмечается, что продажи российского шоколада за рубеж увеличились больше чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Говорит Москва

При этом следует отметить, что такая ситуация наблюдается на фоне растущих мировых цен на какао-бобы, которые являются главным сырьем для большей части шоколадосодержащей продукции. Rosng.ru