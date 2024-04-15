Минсельхоз: производство шоколада в России в январе–феврале выросло на 8,9%

Российские кондитеры за период с января по февраль произвели 161,7 тыс. тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за первые два месяца 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Минсельхоза РФ.

В целом объем выпуска кондитерских изделий в стране за период увеличился на 9,2% и достиг 667,1 тыс. тонн.

Рост производства этой категории товаров главным образом связан с двумя факторами: увеличением экспорта и стабильным спросом на внутреннем рынке, пояснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. Сегодня российский рынок производства кондитерских изделий является пятым по величине в мире, отметил эксперт.

До этого россиян предупредили о скором подорожании какао. В ближайшие полгода стоимость этого продукта в магазинах может вырасти на 20%. Заменить напиток можно кэробом, считают эксперты.