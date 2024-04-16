ЕС намерен установить новые тарифы на импорт из Китая

Евросоюз может обложить поступающие в Европу китайские товары новыми тарифами к июлю. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно проекту заключения предстоящего внеочередного саммита лидеров стран ЕС, с которым ознакомилось агентство, сообщество намерено активизировать усилия по защите ЕС от "несправедливых торговых практик" в рамках работы над новым соглашением о конкурентоспособности. В этом контексте оно приводит слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, который ранее заявил, что "Европа должна отстаивать свои экономические интересы на фоне дрейфа США в сторону протекционизма и огромной промышленной мощи Китая, которая может двинуться на европейский рынок".

По данным Bloomberg, Брюссель может ввести предварительные тарифы на китайский импорт до конца июня, окончательные пошлины вступят в силу уже к ноябрю. Эти меры должны будут компенсировать проводимую Китаем политику субсидирования экспорта некоторых товарных категорий.

Как сообщает агентство, "наиболее яростно" ЕС борется за предотвращение конкуренции со стороны дешевого китайского импорта в области зеленой энергетики, поскольку за последнее десятилетие КНР стала доминировать на этом рынке, при этом китайская промышленность пользуется серьезной поддержкой со стороны государства. Bloomberg приводит в качестве примера ветроэнергетический сектор, отмечая, что благодаря поддержке китайского руководства китайские компании из этой сферы могут продавать свою продукцию уже сейчас на 20% дешевле аналогов из Европы и США.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия решила начать расследование, связанное с условиями закупок медицинского оборудования в Китае по госконтрактам. Руководство ЕС также объявило о запуске расследования в отношении китайских производителей ветряных турбин. До этого Евросоюз предпринял аналогичные шаги в отношении китайской фотоэлектрической продукции.