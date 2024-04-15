Bloomberg: новые санкции Запада сыграют на руку России и Китаю

Новые санкции против российских металлов закрепят за Китаем роль главного покупателя сырья из РФ и повысят значение Шанхая как площадки, определяющей цены на жизненно важные для мировой экономики материалы. Об этом рассказало Bloomberg.

Ранее США расширили санкции на российские медь, алюминий и никель. На чикагской бирже СME и лондонской LME запретили продавать эти российские металлы, произведенные после 13 апреля 2024 года.

Эксперты, опрошенные «Интерфаксом», заявили, что российские профильные компании уже переориентировались в основном на азиатские рынки. Более 80 процентов поставок осуществляется по прямым контрактам с покупателями, а не через биржи.

Крупнейшим потребителем российских никеля, меди и алюминия остается Китай. На Пекин приходится более 50 процентов всего российского импорта этих металлов. Металлы в том числе продаются через Шанхайскую фьючерсную биржу.

По версии Bloomberg, введенный LME запрет приведет к еще большему росту закупок металлов Китаем и росту шанхайской биржи. Все это укрепляет позиции России как главного поставщика энергоресурсов в Китай.

США обновили перечень антироссийских санкций

Китайские импортеры могут получить скидки на ключевые сырьевые товары благодаря отказу от сделок в долларах и оплате в юанях. Возможность оплаты в юанях сделает российский металл еще более привлекательным и для других стран, подчеркивает Bloomberg.