Нидерланды выделят дополнительно €4,4 млрд на помощь Украине

Правительство Нидерландов подтвердило выделение €4,4 млрд на помощь Украине в 2024-2026 годах.

Об этом говорится в опубликованном на сайте весеннем меморандуме, который содержит обновленные данные по бюджету на 2024 год и прогноз расходов на последующие годы.

"Дополнительные €4,4 млрд будут выделены на военную и гуманитарную поддержку Украины", - отмечается в документе.

Ранее и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить дополнительно €1 млрд на военную поддержку Украины в этом году и зарезервировать в бюджете еще €3 млрд на помощь в 2025 году. Кроме того, €400 млн запланированы на поддержание украинской экономики на плаву и ремонт критически важной энергетической инфраструктуры.

Решение было резко раскритиковано лидером крайне правой Партии свободы Гертом Вилдерсом. Его политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и в настоящее время пытается сформировать правящую коалицию в сотрудничестве с тремя другими партиями.