Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС

Польша получила крупнейшую выплату в истории пребывания страны в ЕС — €6,3 млрд из замороженных фондов сообщества, заявила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч. RT на русском

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд - прим. ТАСС) в пересчете с евро на польские злотые. Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе», - отметила политик на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом TVP Info. Она уточнила, что речь идет о замороженных ранее средствах для Польши из европейского Фонда восстановления экономики после пандемии. ТАСС

В феврале Еврокомиссия разморозила для Польши почти €137 млрд после усилий страны по укреплению независимости судебной системы. News.ru