Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС

Польша получила крупнейшую выплату в истории пребывания страны в ЕС — €6,3 млрд из замороженных фондов сообщества, заявила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч.

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 млрд 964 млн злотых (€6,3 млрд евро. — RT)... Это крупнейший единовременный транш, который был перечислен ЕС Польше за последние 20 лет ее пребывания в сообществе», — цитирует её ТАСС.

В феврале Еврокомиссия разморозила для Польши почти €137 млрд после усилий страны по укреплению независимости судебной системы.