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В российское регионе запретили мигрантам работать в двух сферах

В Новосибирской области установили запрет на 2024 год привлекать иностранных граждан для работы в такси, розничной продаже напитков и табачных изделий. Соответствующее постановление губернатора региона Андрея Травникова опубликовали на сайте облправительства. ТАСС

Работающим на территории региона предприятиям дано два месяца со дня вступления постановления в силу, до истечения которых им надлежит привести свою деятельность в соответствии с новыми требованиями. Lenta.ru

Ранее аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах России. Так, в Самарской области работающим по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и в сфере образования. Газета.Ru

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в двух сферах
© РИА Новости
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