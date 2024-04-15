В Новосибирской области мигрантам запретили работать в двух сферах

В Новосибирской области мигрантам ограничили право работать в торговле и сфере частного извоза. О публикации постановления главы региона Андрея Травникова сообщает NGS.RU.

Согласно документу, иностранным гражданам, имеющим патент на трудовую деятельность в России, запрещается торговать напитками и сигаретами. Также указанной категории мигрантов запрещается работать в такси и транспортных средствах, арендованных с водителем.

Работающим на территории региона предприятиям дано два месяца со дня вступления постановления в силу, до истечения которых им надлежит привести свою деятельность в соответствии с новыми требованиями.

В российском регионе решили брать на работу мигрантов из Индии и Пакистана

Ранее аналогичные меры были приняты еще в нескольких регионах России. Так, в Самарской области работающим по патенту мигрантам запретили работать в общественном транспорте, такси и в сфере образования, а в Якутии — в сфере грузоперевозок.