На Украине заявили об историческом максимуме денежной базы страны

Денежная база в марте, по данным Национального банка Украины, выросла на 2,5%, до 1 007,051 млрд гривен (около $25,3 млрд). Как сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на статистический отчет регулятора, показатель превысил отметку в 1 трлн гривен впервые в истории страны.

Рост денежной базы означает увеличение денежной массы, то есть всех денег, находящихся в обращении, и демонстрирует в том числе и то, что население выводит деньги из банковской системы страны.

С начала года денежная база на Украине выросла на 3,1%. Объем наличных денег в обращении, по сведениям Нацбанка, в марте вырос на 3%, с начала года - на 2,6%.

За 2023 год денежная база выросла на 23,3%, за 2022 год - на 19,6%.

Денежная база представляет собой совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы. Включает в себя наличные деньги в обращении и обязательства центрального банка перед кредитными организациями. Денежная масса - совокупность всех денежных средств, предназначенных для оплаты товаров и услуг, а также для целей накопления.