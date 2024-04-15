Грузия намерена раскрыть источники поступления денег из России

Закон «О прозрачности иностранного влияния», обсуждение которого началось в парламенте Грузии 15 апреля на фоне протестов, подразумевает и прозрачность поступления финансирования в НПО и СМИ из России, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Самая большая ложь, которая используется оппонентами, – это то, что закон не коснется поступлений из России», – сказал он. «Этот закон касается абсолютно всех финансируемых из-за рубежа организаций, но не физических лиц», – отметил он. «Неважно, поступают ли эти деньги от западных партнеров, дружеских стран, или это страна-оккупант (так в Грузии называют Россию после войны-2008)», – заявил Мамука Мдинарадзе.

Власти Грузии, в частности, регулярно сообщают о поступлениях из России на счет одной из лидеров радикальной грузинской оппозиции Елене Хоштария. Сама она заявляет, что это отчисления от авторских гонораров родственника ее семьи Солико Вирсаладзе – грузинского и советского художника, который работал в ведущих российских театрах.

Тем временем вблизи парламента Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта. К участникам митинга, на котором закон называется «русским», присоединились студенты.