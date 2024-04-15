СМИ рассказали о влиянии обострения на Ближнем Востоке на мировые рынки

Мировые рынки показали признаки стабильности, тогда как трейдеры прогнозировали дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля.

Как говорится в публикации агентства, нефть упала в цене на спекуляциях. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что военная операция Ирана была ответом на агрессию «сионистского режима» против иранских дипломатических учреждений в Дамаске, уточняется в статье.

Постпредство Ирана сообщило, что на «этом вопрос можно считать завершенным», напоминает Bloomberg. Авторы также обратили внимание на телефонный разговор президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе него стало известно, что Вашингтон не сможет продолжить поддерживать еврейское государство, если оно не сменит курс действий в секторе Газа, подчеркивается в публикации.

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Агентство отмечает, что «индикатор силы доллара» практически не скорректировался, в то время как казначейские облигации упали после падения доходности на предыдущей сессии.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил, что нефть сорта Brent на торговых площадках может подорожать до $95 за баррель уже в этом месяце.