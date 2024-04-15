Цены на никель и алюминий отреагировали на новые санкции против РФ

Алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал до рекордного уровня после введения США и Великобританией новых санкций в отношении России.

Об этом пишет Bloomberg.

«Алюминий подскочил на целых 9,4%, что является максимальным показателем с момента вступления в силу нынешней формы контракта в 1987 году, тогда как никель подскочил на целых 8,8%, хотя позже цены снизились», — говорится в материале.

Скачок цен был вызван «опасениями по поводу того, что санкции сократят российские потоки на западные рынки», сказал агентству руководитель отдела торговли и исследований Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co Цзя Чжэн.

Как отмечает Bloomberg, Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. Новые ограничения запрещают поставки этих металлов на LME, где устанавливаются мировые базовые цены, а также на Чикагскую товарную биржу.

До этого Минфин США заявил, что запрет на импорт металлов российского происхождения ограничит их оборот на мировых биржах.