Перечислены наиболее выгодные металлы для инвестиций в мире

Промышленные индий и олово - наиболее выгодные металлы для инвестиций в мире за минувший год. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Лондонской и Шанхайской биржи металлов, а также нью-йоркской биржи Comex.

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Отмечается, что возврат на инвестиции в указанные металлы был в два раза выше, чем в золото.

Больше всего за год на рынке подорожал индий - на 35,5%, до 256,26 доллара за килограмм. На второй строчке расположилось олово (+33,5%, до 31,7 тысячи долларов за тонну). Третью строчку занял галлий (+23%, до 271,2 доллара).

Цена на золото за год повысилась на 18,3%, до 2,4 тысячи долларов за тройскую унцию. Серебро подорожало на 14,8%, до 29,2 доллара за унцию.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков сообщило, что стоимость золота в этом году продолжит восходящий тренд и может превысить $2 600 за тройскую унцию.