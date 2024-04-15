США и Великобритания запретили отгрузку российского металла

США и Великобритания запретили поставку на склады Лондонской биржи металлов и Чикагской биржи российского алюминия, меди и никеля, а также прямой импорт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что ограничения коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля. Однако Минфин США допустил, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть разрешен в виде исключения.

По подсчетам Бюро переписей США, в 2024 году страна импортировала алюминия лишь на 105 тысяч долларов. В 2021 году импорт меди составлял 100 миллионов долларов, никеля — 158 миллионов долларов, алюминия — 612 миллионов долларов. В результате в 2023 году поставки алюминия составили 44 миллиона долларов, никеля — 26 миллионов долларов, меди — 53 тысячи долларов.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал санкции США против трех российских металлов, меди, никеля и алюминия, политизированным шагом. Он заявил, что это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбора».