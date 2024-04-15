Попытки Украины атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы усугубляют напряженность в отношениях Киева и Вашингтона, пишет The Washington Post. Администрация президента США Джо Байдена считает такие атаки безрассудными и ведущими к росту цен, а реакция властей США «злит» Владимира Зеленского.

Когда в феврале вице-президент США Камала Харрис провела конфиденциальную встречу с Зеленским, она сказала ему «то, чего он не хотел слышать». Харрис призвала Зеленского воздерживаться от атак на российские НПЗ. Эта тактика, по мнению американских чиновников, приведет лишь к росту мировых цен на энергоносители и более жесткому ответу России.

Как рассказали WP чиновники, знакомые с вопросом, эта просьба разозлила Зеленского и его помощников. Зеленский тогда «отмахнулся» от этой рекомендации, так как не был уверен, что она отражает консенсус в администрации Байдена.

Однако в последующие недели Вашингтон подкрепил это предупреждение в многочисленных беседах с Киевом, подчеркивает The Washington Post. Об этом украинцам говорил и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, посетивший Украину в марте, и высокопоставленные представители Пентагона и разведки США.

Bloomberg: удары ВСУ по российским НПЗ наносят ущерб США

Информация о призывах США к Украине по поводу российских НПЗ появилась в СМИ в марте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в России предпочли бы, чтобы Штаты призвали Киев отказаться от «террористической активности в отношении прежде всего мирных социальных объектов».