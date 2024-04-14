Bloomberg описал последствия для экономики от эскалации на Ближнем Востоке

Эскалация ближневосточного кризиса будет способствовать новой волатильности на финансовых рынках, когда торги возобновятся. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Прогнозируется, что геополитическая ситуация окажет влияние на финансовые рынки на предстоящей неделе. Однако уровень этого будет зависеть от того, вызовет ли удар Ирана по Израилю ответные действия. На это также влияют застойная инфляция и перспектива повышения процентных ставок.

Однако нервозность на рынках может быть сдержанной после заявления Тегерана, что операция против Израиля завершена, и сообщения о том, что американский президент Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху об отсутствии поддержки израильских наступательных операций против Ирана со стороны США.