Публицист: Зерновая биржа БРИКС нужна как замена Чикагской бирже

Создание зерновой биржи БРИКС, идею которой сегодня активно продвигает наша страна, выглядит как естественное веление времени, эволюционный процесс. Существующая инфраструктура мирового рынка зерновых сложилась после Второй мировой войны, когда основным поставщиком пшеницы и кукурузы были США. Но за 70 лет ситуация сильно изменилась.

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Для наглядности стоит ознакомиться с цифрами. Согласно данным российского Союза экспортеров зерна, пять стран БРИКС, собственно, ее изначальный состав - Россия, Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка, уже контролируют порядка 40% глобального рынка. Причем как по производству зерновых - совокупно порядка 1,17 миллиарда тонн, так и по потреблению - примерно 1,1 миллиарда. С январским присоединением к организации Египта, Эфиопии, Ирана, королевства Саудовская Аравия, ОАЭ, эти цифры стали еще более убедительны - 1,23 и 1,22 миллиарда тонн соответственно. То есть, приведенные выше данные достаточно наглядно демонстрируют, что организация, если потребуется, вполне может стать в этом стратегическом сегменте торговли самодостаточной.

Зерновая биржа БРИКС, особенно если удастся сделать ее деятельность прозрачной, в отличие от той же Чикагской биржи, на котировки которой все до сих пор исторически ориентируются, действительно необходима.

Во-первых, Чикагская биржа, что вполне естественно для американской конторы, в качестве клиринговой валюты использует исключительно доллар США, с которым у некоторых стран, входящих в БРИКС, в последнее время возникают разного рода проблемы. Например, у нас. При этом Россия по состоянию на сегодня контролирует почти четверть глобальной торговли зерном, и в процессе достижения целей СВО наверняка эту долю увеличит. Поэтому торговать в долларах совсем не расположена, предпочитая расчеты в национальных валютах.

Во-вторых, регулярно сотрясающие торговую площадку на берегах озера Мичиган скандалы, связанные то со сговором перекупщиков, то с вбросами недостоверной информации через подконтрольные СМИ, то с иными манипуляциями, уже вошли в легенду, и поэтому этот "чикагский черкизон" вдвойне стоит обходить стороной.

Ну и самое главное: есть очень большие сомнения, что цену на российское зерно, которое покупают, допустим, в Египте, должны определять не российские производители и египетские покупатели, а заокеанские посредники. Да, так исторически сложилось, но кроме этого шаткого довода, вкупе с прилагающимся "рыночек порешает", никаких иных предпосылок к существованию этой замысловатой конструкции, с точки зрения здравого смысла, нет совсем.

И если это "покушение на глобализацию", то именно вот на эту форму экономической деятельности нужно не просто покушаться, а решительно, по-крестьянски, прибить лопатой. Потому как ответить на логичный вопрос, почему растят зерно русские, покупают его египтяне, а зарабатывают на этом американцы, можно ответить только с точки зрения пресловутого "мира, построенного на правилах", то есть примата американской гегемонии, с которой мы, собственно говоря, сегодня и боремся.

Другое дело, должна ли предполагаемая торговая площадка в рамках БРИКС быть именно биржей. Потому что система биржевого ценообразования в последние годы себя изрядно дискредитировала, достаточно взглянуть на такие товарные позиции, как золото или нефть. Не говоря про лондонскую биржу ICE, буквально уничтожившую европейские газовые рынки, причем безо всяких "злых русских" и до начала СВО.

Проект пока еще находится в разработке, и у БРИКС есть время для того, чтобы создать не очередного биржевого посредника в старом стиле, а рабочий и доступный для продавцов и покупателей инструмент. Тем более что это вопрос продовольственной, а значит, и национальной безопасности стран, входящих в объединение. Потому как уж что-что, а зерно в современном мире - это по-настоящему стратегическое сырье.