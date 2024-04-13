В китайский порт поступила первая партия российский свинины

Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт, сейчас проводятся необходимые таможенные процедуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Первая партия российской свинины поступила в китайский порт. В настоящее время осуществляются необходимые таможенные процедуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не получали информацию о проблемах с этой поставкой.

В сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года.

В декабре 2023 года был организован визит в Россию представителей Главного таможенного управления (ГТУ) КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины. Также был подписан протокол между Россельхознадзором и ГТУ Китая об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, а также согласован соответствующий ветеринарный сертификат.

В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских компании на отгрузки свинины из России в Китай. 7 марта агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщил об отправке первой партии свинины в объеме 27 тонн в Китай из Белгородской области. 2 апреля еще одно российское предприятие отправило три партии свиных субпродуктов объемом 167,99 тонны в Китай.