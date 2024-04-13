Австрия может полностью отказаться от поставок российского газа. Соответствующий законопроект начала продвигать министр энергетики страны Леонора Гевесслер, пишет издание Kleine Zeitung.

Согласно ее предложению, доля России во внутреннем импорте газа в Австрии должна снизиться примерно с 90 процентов до нуля процентов в 2027–2028 газовом финансовых годах. Законопроект, предложенный Гевесслер, направлен на обязательства по диверсификации поставщиков газа государственному партнеру ÖVP.

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Все страны Евросоюза договорились о поэтапном отказе от российского газа к 2027 году. В декабре 2023 года 98 процентов импорта газа Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 года — 97 процентов, а в феврале — 87 процентов. Чтобы одобрить новый законопроект, Гевесслер необходимо набрать одобрение Народной партии и большинство в две трети голосов в Национальном совете, пишет Kleine Zeitung.

За последние два года Россия получила по меньшей мере 2,3 триллиона рублей от недружественных стран с начала действия указа президента РФ, который предполагает продажу природного газа за рубли.

В то же время Китай достиг рекордного показателя по импорту российской нефти, что обусловлено повышенной востребованностью сорта Sokol.