СМИ: Австрия подготовила план по прекращению поставок российского газа
Австрия может полностью отказаться от поставок российского газа. Соответствующий законопроект начала продвигать министр энергетики страны Леонора Гевесслер, пишет издание Kleine Zeitung.
Согласно ее предложению, доля России во внутреннем импорте газа в Австрии должна снизиться примерно с 90 процентов до нуля процентов в 2027–2028 газовом финансовых годах. Законопроект, предложенный Гевесслер, направлен на обязательства по диверсификации поставщиков газа государственному партнеру ÖVP.
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Все страны Евросоюза договорились о поэтапном отказе от российского газа к 2027 году. В декабре 2023 года 98 процентов импорта газа Австрии приходилось на Россию, в январе 2024 года — 97 процентов, а в феврале — 87 процентов. Чтобы одобрить новый законопроект, Гевесслер необходимо набрать одобрение Народной партии и большинство в две трети голосов в Национальном совете, пишет Kleine Zeitung.
За последние два года Россия получила по меньшей мере 2,3 триллиона рублей от недружественных стран с начала действия указа президента РФ, который предполагает продажу природного газа за рубли.
В то же время Китай достиг рекордного показателя по импорту российской нефти, что обусловлено повышенной востребованностью сорта Sokol.