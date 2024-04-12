США ввели запрет на российские алюминий, медь и никель

Соединенные Штаты ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Об этом сообщило американское министерство финансов.

"В результате импорт и ввоз в США, в том числе импорт для ввоза в зону внешней торговли, находящейся на территории США, алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается, за рядом исключений, предусмотренных законом, а также в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США [OFAC]", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года.