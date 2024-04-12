Действующую главу МВФ Георгиеву избрали на второй срок
Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева была избрана исполнительным советом организации на второй срок. Об этом говорится в заявлении МВФ.
Уточняется, что решение совета было принято консенсусно. Второй срок Георгиевой продолжительностью в пять лет начинается 1 октября этого года.
Сама Георгиева выразила признательность исполнительному совету МВФ за оказанное доверие и поддержку.
"Я с нетерпением жду возможности продолжать служить нашим членам вместе с высокопрофессиональными и преданными своему делу сотрудниками МВФ", – отметила она.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подтвердил, что уходит в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы правительства. Он останется на посту до тех пор, пока его преемник не сможет вступить в должность.
До этого венгерский парламент избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока на пост президента республики. Решение было принято в первый день весенней сессии.