Цены на золото впервые превысили $2,4 тыс. за тройскую унцию

На торгах в пятницу, 12 апреля, биржевая стоимость золота впервые за всё время наблюдений превышала $2,44 тыс. за тройскую унцию. Рекордный рост цен эксперты отчасти объясняют геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. В связи с обострением отношений между Ираном и Израилем инвесторы начинают активнее переводить деньги в драгоценный металл для минимизации возможных рисков. Кроме того, многие участники рынка ждут ослабления доллара во второй половине 2024 года и поэтому считают золото более привлекательным активом. Причём ускоренными темпами драгметаллом запасаются мировые центробанки.

В пятницу, 12 апреля, мировые цены на золото поднимались на 3,2% и впервые за всё время наблюдений приближались к отметке $2449 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской товарной биржи Comex.

Стоимость драгметалла на мировом рынке уверенно растёт с начала месяца и за это за это время уже девять раз обновляла исторический максимум. Главной причиной наблюдаемой динамики эксперты считают обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы видим усиление напряжённости между Ираном и Израилем. На этом фоне в мире растёт спрос на золото, которое традиционно считается защитным активом. Ещё его называют «валютой страха», поскольку сильнее всего металл дорожает именно в периоды конфликтов», — рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Напомним, 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по территории иранского консульства в сирийском Дамаске. В ответ на это президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что еврейское государство «дорого заплатит за своё преступное деяние», а верховный лидер исламской республики Али Хаменеи пообещал «наказать порочный режим». При этом 12 апреля телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил о планах Ирана атаковать Израиль уже в пятницу.

«В ближайшее время стоимость золота во многом будут зависеть именно от развития событий на Ближнем Востоке. Если произойдёт очередная эскалация, котировки могут прибавить ещё порядка 10% к текущим значениям. Если же в регионе станет спокойнее, то и цены скорректируются», — добавил Сергей Суверов.

Помимо этого, ажиотажный интерес к золоту в мире может быть связан с опасениями инвесторов по поводу возможного ослабления доллара в ближайшие месяцы. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Участники рынка ожидают смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в Соединённых Штатах уже во второй половине 2024 года. Это, в свою очередь, должно привести к снижению стоимости американской валюты», — пояснил Чернов.

Ещё два года назад американские монетарные власти начали ужесточать ДКП в попытке обуздать рекордную за 40 лет инфляцию. В результате если прежде процентная ставка в Штатах находилась около нулевой отметки, то с марта 2022-го по июль 2023-го её повысили 11 раз — с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых и с тех пор продолжают удерживать на этом уровне.

Поясним, что подобное ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. При повышении ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. Одновременно увеличивается доходность американских гособлигаций, и дополнительный приток инвестиций на рынок долговых бумаг США позитивно влияет на динамику доллара.

Сейчас инфляция в Штатах значительно замедлилась по сравнению с показателями 2022-го, но высокие процентные ставки осложнили работу бизнеса и стали подталкивать экономику США к рецессии. Предполагается, что возвращение к мягкой ДКП поможет Штатам оживить активность в стране, но ценой ослабления доллара. В этих условиях инвесторы считают целесообразным начать переводить деньги из американской валюты в золото.

«Рост котировок золота, вероятно, продолжится в ближайшее время. В этом году на фоне глобальной нестабильности и ожидаемого ослабления доллара драгоценный метал может ещё подорожать до $2500—2600 за тройскую унцию», — предположил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Обновление запасов

Дополнительную поддержку ценам на золото могут оказывать и действия мировых центробанков, считают эксперты. Уже на протяжении девяти месяцев подряд ЦБ разных стран мира непрерывно наращивают закупки драгметалла, а наиболее активно свои хранилища пополняют регуляторы Китая, Турции, Индии и Казахстана. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).

Как ранее отмечали специалисты организации, в последнее время многие государства всё чаще начинают рассматривать металл в качестве альтернативы доллару для хранения золотовалютных резервов (ЗВР). Так, согласно проведённому чуть меньше года назад опросу WGC, отношение регуляторов к будущей роли американской валюты в структуре их ЗВР «стало более пессимистичным», тогда как взгляды на золото, напротив, оказались оптимистичнее.

«Будущее международной валютной системы по-прежнему остаётся неопределённым, и, кроме того, центральные банки государств с формирующимся рынком и развивающейся экономикой менее уверены в превосходстве американского доллара, чем их партнёры из развитых стран. На фоне этих тенденций и постоянно меняющейся инвестиционной среды спрос на золото со стороны центральных банков, вероятно, останется высоким», — говорится в исследовании.

Согласно последним оценкам WGC, в III квартале 2022 года доллар занимал порядка 51% в структуре мировых ЗВР, а золото — лишь 15%. Впрочем, половина опрошенных центробанков ждут снижения доли нацвалюты США до 40—50%, а некоторые регуляторы не исключают возможности падения этого показателя ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 16—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве ЦБ.

«Центральные банки государств с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, в частности, выражают сохраняющуюся обеспокоенность влиянием геополитики на их решения по управлению резервами, и многие из них рассматривают золото как способ урегулирования этих рисков», — отметили в WGC.

По мнению экспертов, мировые регуляторы начали пересматривать своё отношение к доллару после введённых Западом санкций против России. В 2022 году, после начала СВО, США вместе с союзниками по ЕС и G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы (на $300 млрд) а сейчас обсуждают возможность конфискации этих денег. Это стало тревожным сигналом для многих центробанков, уверены специалисты.

«Мировые ЦБ увидели, что никто не застрахован от подобных действий, и стали диверсифицировать свои золотовалютные резервы. Дело в том, что золото в ЗВР хранится в физических слитках в хранилищах на территории той страны, кому оно принадлежит, поэтому заморозить или конфисковать его не получится ни у кого», — объяснил Владимир Чернов.

По мнению Сергея Суверова, на инвестиционной привлекательности доллара негативно сказывается и стремительно растущий государственный долг США. На сегодняшний день его объём уже перевалил за $34,5 трлн. Причём на фоне возросших процентных ставок обслуживание задолженности теперь обходится Штатам дороже, и в 2024-м Вашингтон впервые может потратить на эти цели больше, чем на оборону, подсчитали в бюджетном управлении конгресса страны.