Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что именно Россия остановила поставки газа в Германию. Такое утверждение он выразил в интервью немецкой газете Tageszeitung.

Шольца попросили дать ответ германским предприятиям, которые страдают от антироссийских санкций. Политик отметил, во-первых, речь идет о «защите миропорядка Европы». Во-вторых, «Россия остановила поставки газа, не мы», добавил Шольц. Канцлер также отметил, что ФРГ нашла новых поставщиков газа и нефти, а также построила СПГ-терминалы.

Шольц рассказал, когда будет готов поговорить с Путиным

В этом же интервью Шольц назвал условие разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.