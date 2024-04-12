Нацбанк Молдавии заявил, что не получал от РФ запроса по картам «Мир»
Национальный банк Молдавии заявил, что не получал от банков России запроса об использовании банковских карт «Мир» на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул объявила о планах начать выдавать жителям региона российские банковские карты «Мир» с 1 мая. По ее словам, она подписала соответствующее соглашение с руководством Промсвязьбанка. Данная мера позволит пенсионерам автономии и «бюджетной сфере» получать надбавки к зарплатам и пенсиям в размере двух тысяч леев (104 евро). Она указывала, что картами «Мир» смогут воспользоваться около 25 тысяч человек.
Напомним, что Гуцул встретилась с председателем ПСБ Петром Фрадковым в рамках своего рабочего визита в Москву 9 апреля. По ее итогам они подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений и развитии сотрудничества в финансово-кредитной сфере.