В России может появиться новый налог

Правительство РФ планирует заменить курортный сбор туристическим налогом
Кабмин РФ обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Москва24
«Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС», — говорится в сообщении. Закон в Госдуму планируется внести весной 2024 года. На данный момент идет обсуждение того, какой должна быть концепция налога. Ura.Ru
Пока депутаты не видели соответствующих документов и не знают конкретики об этом законопроекте, рассказала замглавы думского комитета по туризму Наталья Костенко. «Никаких документов мы еще не видели пока. А говорили об этом год назад. Пока у нас нет информации. Наоборот, мы обсуждали, что будем, скорее всего, одобрять законопроект Ставропольской думы, который предлагает продлить эксперимент о курортном сборе», — сообщила Костенко. Daily Storm