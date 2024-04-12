В России может появиться новый налог

Кабмин РФ обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Москва24

«Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС», — говорится в сообщении. Закон в Госдуму планируется внести весной 2024 года. На данный момент идет обсуждение того, какой должна быть концепция налога. Ura.Ru

Пока депутаты не видели соответствующих документов и не знают конкретики об этом законопроекте, рассказала замглавы думского комитета по туризму Наталья Костенко. «Никаких документов мы еще не видели пока. А говорили об этом год назад. Пока у нас нет информации. Наоборот, мы обсуждали, что будем, скорее всего, одобрять законопроект Ставропольской думы, который предлагает продлить эксперимент о курортном сборе», — сообщила Костенко. Daily Storm